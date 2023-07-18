Эрдоган подарил наследному принцу Саудовской Аравии автомобиль Togg

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подарил наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бин Салману автомобиль марки Togg.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подарил наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бин Салману автомобиль марки Togg.

Как сообщает Report, находящийся с визитом в Саудовской Аравии турецкий лидер обсудил с руководством этой страны вопросы сотрудничества в сфере прямых инвестиций, оборонной промышленности, энергетики, обороны и коммуникаций.

Во дворце Аль-Салам состоялась встреча Эрдогана с Мухаммедом бин Салманом один на один и в расширенном составе.

После переговоров президент Турции подарил наследному принцу Саудовской Аравии белый автомобиль марки Togg.