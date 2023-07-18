Эрдоган подарил наследному принцу Саудовской Аравии автомобиль Togg

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подарил наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бин Салману автомобиль марки Togg.
Как сообщает Report, находящийся с визитом в Саудовской Аравии турецкий лидер обсудил с руководством этой страны вопросы сотрудничества в сфере прямых инвестиций, оборонной промышленности, энергетики, обороны и коммуникаций.
Во дворце Аль-Салам состоялась встреча Эрдогана с Мухаммедом бин Салманом один на один и в расширенном составе.
После переговоров президент Турции подарил наследному принцу Саудовской Аравии белый автомобиль марки Togg.