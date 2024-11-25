Эрдоган подал в суд на бывшего главу основной оппозиционной партии Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подал в суд на бывшего председателя оппозиционной Народно-республиканской партии Кемаля Кылычдароглу с требованием возмещения морального вреда в размере 500 тыс. лир (более 14,5 тыс. долларов).

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подал в суд на бывшего председателя оппозиционной Народно-республиканской партии Кемаля Кылычдароглу с требованием возмещения морального вреда в размере 500 тыс. лир (более 14,5 тыс. долларов).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в соцсети "X" адвокат турецкого лидера Хюсейин Айдын.

"Сразу после кровавой попытки государственного переворота 15 июля 2016 года наш президент отказался от всех исков, которые он подал против Кылычдароглу в надежде и с желанием навсегда установить минимальную атмосферу вежливости в нашей политической дискуссии. Несмотря на прошедшие восемь лет, со стороны Кылычдароглу нет никакого прогресса в вопросе минимальной политической вежливости. Наоборот, грубость стала образцом поведения", - указал адвокат.

Айдын отметил, что ввиду невозможности добиться вежливости в политической дискусии "права президента были серьезно нарушены".

"Против Кылычдароглу в Генпрокуратуре Анкары было возбуждено уголовное дело в связи с его заявлениями в суде, которые представляли собой совокупность оскорблений и клеветы в адрес нашего президента, а также подан иск о возмещении морального вреда в размере 500 тыс. турецких лир в Гражданском суде первой инстанции", - сообщил адвокат Эрдогана.