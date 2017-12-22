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    Эрдоган поблагодарил Путина за поддержку резолюции по Иерусалиму

    Состоялась телефонная беседа президентов России и Турции

    Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Как сообщает Report, об этом заявили в пресс-службе главы Турецкого государства.

    По данным пресс-службы, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным выразил признательность России за поддержку проекта резолюции по Иерусалиму в ходе обсуждений в Совбезе и Генассамблее ООН.

    В телефонной беседе выражено удовлетворение признанием в Генассамблее ООН неправомочности решения США по Иерусалиму.

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