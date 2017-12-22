Эрдоган поблагодарил Путина за поддержку резолюции по Иерусалиму

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Как сообщает Report, об этом заявили в пресс-службе главы Турецкого государства.

По данным пресс-службы, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным выразил признательность России за поддержку проекта резолюции по Иерусалиму в ходе обсуждений в Совбезе и Генассамблее ООН.

В телефонной беседе выражено удовлетворение признанием в Генассамблее ООН неправомочности решения США по Иерусалиму.