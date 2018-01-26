Эрдоган поблагодарил азербайджанского депутата

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ “Тем, кто не верит в правоту Турции в борьбе с терроризмом, операция "Оливковая ветвь" может стать образцом”.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на расширенном заседании руководителей организаций партии Справедливости и развития.

“Сегодня 7-й день операции и уже обезврежено 343 террориста. Предпринятый шаг верен. По пути, который мы считаем верным, мы пойдем до конца. Те, кто говорят об оккупации Турцией Сирии, пусть ищут интервентов в Ливии" – подчеркнул он.

Президент Турции выразил благодарность азербайджанскому депутату Самеду Сеилдову за поддержку антитеррористической операции Турции в Сирии во время выступления в ПАСЕ: "Я благодарен азербайджанскому депутату Самеду Сеидову за выступление в ПАСЕ".

Отметим, что вице-президент ПАСЕ, руководитель азербайджанской делегации в ПАСЕ Самед Сеидов выступил в зимней сессии ПАСЕ на тему "Военное вмешательство Турции в Сирию" и поддержал антитеррористическую операцию Турции в Африне.