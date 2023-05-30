Эрдоган: Победителем избирательного марафона стал турецкий народ

Победителем избирательного марафона в Турции стала демократия и турецкий народ.

Победителем избирательного марафона в Турции стала демократия и турецкий народ.

Как передает Report со ссылкой на агентство Anadolu, об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, выступая во вторник на заседании Ассоциации торгово-промышленных палат и бирж Турции (TOBB) в Анкаре.

Глава государства выразил признательность всем гражданам, принявшим активное участие в майских выборах.

"Безусловным победителем выборов считаю каждого гражданина, поверившего в национальную волю и будущее Турции, каждого, кто называет себя частью этой земли... Попытки воздействия на курс Турции путем использования террористических организаций не достигли успеха!", - отметил он.

Эрдоган заверил, что власти приложат все усилия для выработки общей стратегии по устранению проблем в Турции.

Глава государства привлек внимание к достижениям Турции последних десятилетий.

"Все эти годы экономика Турции росла в среднем на 5,5% в год. ВВП Турции вырос с 236 млрд долларов до 1 трлн долларов. Доход на душу населения в Турции вырос с 3,6 тыс. долларов до 10 650 долларов. Экспорт увеличился с 36 млрд долларов до 255 млрд долларов, а турпоток - с 12,8 млн до 51,5 млн", - отметил Эрдоган.