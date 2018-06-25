Эрдоган победил на выборах президента Турции - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО - 3

Баку. 25 июня. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набрал на президентских выборах абсолютное большинство голосов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в понедельник глава Высшей избирательной комиссии (ЦИК) Сади Гювен.

"Президент Эрдоган набрал абсолютное большинство голосов", - сказал он. Таким образом глава ЦИК, по сути, признал победу турецкого лидера на выборах.

Гювен также заявил, что "обращений с целью оспорить результаты выборов пока не поступало".

***03:13

Баку. 25 июня. REPORT.AZ/ Президент Турции Тайип Эрдоган побеждает на выборах главы государства с результатом 52,5% по данным обработки 98% бюллетеней, его основной соперник Мухаррем Индже набирает 30,8%.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает в воскресенье агентство Anadolu, имеющее право публиковать предварительные данные Высшего избирательного совета.

В избирательные бюллетени на прошедших в воскресенье президентских выборах были включены фамилии действующего президента Турции Тайипа Эрдогана (от правящей Партии справедливости и развития), Мухаррема Индже (от основной оппозиционной Народно-республиканской партии), Селахаттина Демирташа (от прокурдской Партии демократии народов), Мераль Акшенер (от Хорошей партии), Темеля Карамоллаоглу (от Партии счастья) и Догу Перинчека (от партии "Родина"). Одновременно с президентскими проходили парламентские выборы.

Демирташ набирает 8,2%, Акшенер — 7,4%, Карамоллаоглу – 0,9%, Перинчек – 0,2%.

На парламентских выборах побеждает правящая Партия справедливости и развития, которая набирает 42,4% по итогам обработки 98% бюллетеней, националистическая Партия национального движения набирает 11,1%. Таким образом, объединяющий их Народный альянс получает большинство мест в парламенте. Основная оппозиционная Народно-республиканская партия набирает 21,1%, Хорошая партия — 9,7%, объединяющий их Национальный альянс – 34,1%. В парламент также проходит прокурдская Партия демократии народов — 11,4% голосов.

На предыдущих парламентских выборах в Турции в ноябре 2015 года Партия справедливости и развития получила 49,5 % голосов, Народно-республиканская партия — 25,3%, Партия демократии народов- 10,8%, Партия национального движения- 11,9%.

***22:23

Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ Президент Турции Тайип Эрдоган лидирует на президентских выборах в Турции с результатом 55,1% по данным обработки 70% бюллетеней, его основной соперник Мухаррем Индже набирает 29,4%.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает в воскресенье агентство Anadolu, имеющее право публиковать предварительные данные Высшего избирательного совета.

Акшенер набирает 7,5%, Демирташ – 6,9 %, Карамоллаоглу – 0,9%, Перинчек – 0,2%.

На парламентских выборах лидирует правящая Партия справедливости и развития, которая набирает 44,9% по итогам обработки 63% бюллетеней. Основная оппозиционная Народно-республиканская партия набирает 21,1%, националистическая Партия национального движения — 11,7%, Хорошая партия – 9,7%, прокурдская партия демократии народов – 9,9% голосов.

***19:56

Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лидирует на президентских выборах после обработки 17,6% бюллетеней.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такие первые данные Высшей избирательной комиссии (ЦИК) страны предоставило в воскресенье агентство Anadolu, которое имеет право на их распространение.

На данный момент Эрдоган набирает 60% голосов, вслед за ним идет кандидат от оппозиционной Народно-республиканской партии Мухаррем Индже.

Также по данным ЦИК, после обработки 7,6% избирательных бюллетеней на парламентских выборах в Турции лидирует правящая Партия справедливости и развития.