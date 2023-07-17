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Эрдоган по телефону обсудит с Путиным "зерновую сделку"

Эрдоган по телефону обсудит с Путиным "зерновую сделку" Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует позвонить российскому коллеге Владимиру Путину.
В регионе
17 июля 2023 г. 15:10
Эрдоган по телефону обсудит с Путиным зерновую сделку

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует позвонить российскому коллеге Владимиру Путину.

Как передает Report со ссылкой на агентство Anadolu, об этом он заявил журналистам перед отбытием в Саудовскую Аравию.

Эрдоган отметил, что обсудит с Путиным "зерновую сделку", не дожидаясь его визита в Анкару в августе.

"Черноморская инициатива, которой исполняется год, вошла в историю в качестве дипломатического успеха. Благодаря ее реализации было вывезено свыше 33 млн тонн сельскохозяйственной продукции, что позволило воспрепятствовать продовольственному кризису. Турция до последнего момента предпринимала усилия по спасению зерновой сделки", - отметил он.

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Версия на английском языке Erdogan, Putin to discuss grain deal extension 
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: "Putinlə "Taxıl sazişi"nin uzadılmasını yenidən müzakirə edəcəyik"

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