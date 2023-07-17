Эрдоган по телефону обсудит с Путиным "зерновую сделку"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует позвонить российскому коллеге Владимиру Путину.
Как передает Report со ссылкой на агентство Anadolu, об этом он заявил журналистам перед отбытием в Саудовскую Аравию.
Эрдоган отметил, что обсудит с Путиным "зерновую сделку", не дожидаясь его визита в Анкару в августе.
"Черноморская инициатива, которой исполняется год, вошла в историю в качестве дипломатического успеха. Благодаря ее реализации было вывезено свыше 33 млн тонн сельскохозяйственной продукции, что позволило воспрепятствовать продовольственному кризису. Турция до последнего момента предпринимала усилия по спасению зерновой сделки", - отметил он.