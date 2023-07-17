Эрдоган по телефону обсудит с Путиным "зерновую сделку"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует позвонить российскому коллеге Владимиру Путину.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует позвонить российскому коллеге Владимиру Путину.

Как передает Report со ссылкой на агентство Anadolu, об этом он заявил журналистам перед отбытием в Саудовскую Аравию.

Эрдоган отметил, что обсудит с Путиным "зерновую сделку", не дожидаясь его визита в Анкару в августе.

"Черноморская инициатива, которой исполняется год, вошла в историю в качестве дипломатического успеха. Благодаря ее реализации было вывезено свыше 33 млн тонн сельскохозяйственной продукции, что позволило воспрепятствовать продовольственному кризису. Турция до последнего момента предпринимала усилия по спасению зерновой сделки", - отметил он.