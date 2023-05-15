Эрдоган по итогам голосования за рубежом получил 56,09%

В первом туре выборов действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана поддержали голосовавшие на участках во многих странах, в том числе Франции, Германии, Норвегии, Азербайджане, ОАЭ и т.д. Только по Азербайджану показатель составляет 49,42%.

В первом туре выборов действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана поддержали голосовавшие на участках во многих странах, в том числе Франции, Германии, Норвегии, Азербайджане, ОАЭ и т.д. Только по Азербайджану показатель составляет 49,42%.

Как передает Report, эти данные приводятся агентством Anadolu после подсчета 86,7% бюллетеней.

Эрдоган по итогам голосования за рубежом получил 56,09%, Кемаль Кылычдароглу - 40,76%, кандидат от "Альянса АТА" Синан Оган - 2,02%, снявший свою кандидатуру с выборов Мухаррем Индже - 1,13%.