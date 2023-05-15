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Эрдоган по итогам голосования за рубежом получил 56,09%

Эрдоган по итогам голосования за рубежом получил 56,09% В первом туре выборов действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана поддержали голосовавшие на участках во многих странах, в том числе Франции, Германии, Норвегии, Азербайджане, ОАЭ и т.д. Только по Азербайджану показатель составляет 49,42%.
В регионе
15 мая 2023 г. 11:25
Эрдоган по итогам голосования за рубежом получил 56,09%

В первом туре выборов действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана поддержали голосовавшие на участках во многих странах, в том числе Франции, Германии, Норвегии, Азербайджане, ОАЭ и т.д. Только по Азербайджану показатель составляет 49,42%.

Как передает Report, эти данные приводятся агентством Anadolu после подсчета 86,7% бюллетеней.

Эрдоган по итогам голосования за рубежом получил 56,09%, Кемаль Кылычдароглу - 40,76%, кандидат от "Альянса АТА" Синан Оган - 2,02%, снявший свою кандидатуру с выборов Мухаррем Индже - 1,13%.

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Версия на английском языке Erdogan receives 56.09% of vote abroad

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