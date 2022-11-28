Эрдоган: Планы Турции по борьбе с терроризмом у южных границ не должны никого беспокоить

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил решимость Анкары противодействовать признанной Анкарой террористической организации РКК, силы которой базируются в сопредельных Ираке и Сирии.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил решимость Анкары противодействовать признанной Анкарой террористической организации РКК, силы которой базируются в сопредельных Ираке и Сирии.

Как передает Report, трансляцию выступления президента вел телеканал TRT .

Выступая после заседания правительства, он также заявил, что Турция не намерена спрашивать разрешение на защиту своих земель от вылазок террористов.

"Турция не будет ни у кого спрашивать разрешение на защиту своей территории и отражение внешних угроз. Никого не должны беспокоить усилия Турции по расширению пояса безопасности и спокойствия", - сказал Эрдоган, имея в виду планы Анкары провести наземную операцию на севере Сирии с целью создания там 30-километровой зоны безопасности.