Эрдоган: Планы Турции по борьбе с терроризмом у южных границ не должны никого беспокоить

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил решимость Анкары противодействовать признанной Анкарой террористической организации РКК, силы которой базируются в сопредельных Ираке и Сирии.
Как передает Report, трансляцию выступления президента вел телеканал
Выступая после заседания правительства, он также заявил, что Турция не намерена спрашивать разрешение на защиту своих земель от вылазок террористов.
"Турция не будет ни у кого спрашивать разрешение на защиту своей территории и отражение внешних угроз. Никого не должны беспокоить усилия Турции по расширению пояса безопасности и спокойствия", - сказал Эрдоган, имея в виду планы Анкары провести наземную операцию на севере Сирии с целью создания там 30-километровой зоны безопасности.