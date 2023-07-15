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Эрдоган планирует привлечь в Турцию $50 млрд инвестиций из стран Персидского залива

Эрдоган планирует привлечь в Турцию $50 млрд инвестиций из стран Персидского залива Инвестиционные соглашения на сумму более чем в $50 млрд планируется подписать в ходе турне президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по странам Персидского залива.
В регионе
15 июля 2023 г. 13:46
Эрдоган планирует привлечь в Турцию $50 млрд инвестиций из стран Персидского залива

Инвестиционные соглашения на сумму более чем в $50 млрд планируется подписать в ходе турне президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по странам Персидского залива.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в субботу проправительственная газета Hürriyet, отметив, что ранее турецкие власти планировали заключить соглашения об инвестициях на $40 млрд.

Эрдоган с 17 по 19 июля планирует посетит Катар, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты, где по его поручению на прошлой неделе побывали вице-президент Джевдет Йылмаз и глава Минфина Мехмет Шимшек. Турецкий лидер ранее сообщил журналистам, что рассчитывает на "серьезные инвестиции" в страну, не назвав их объемы.

По информации Hürriyet, в ходе визитов планируется подписать соглашения в сфере энергетики, транспорта, оборонной промышленности как по конкретным проектам, так и предусматривающие прямые долгосрочные инвестиции в Турцию.

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Версия на английском языке Erdogan plans to attract $50B of investments to Türkiye from Gulf countries
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan Fars körfəzi ölkələrindən Türkiyəyə 50 milyard dollar investisiya cəlb etməyi planlaşdırır

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