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Эрдоган планирует принять Путина в Турции после 31 марта

Эрдоган планирует принять Путина в Турции после 31 марта Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает на визит Путина в Турцию после выборов лидера президента страны 31 марта.
В регионе
12 марта 2024 г. 22:31
Эрдоган планирует принять Путина в Турции после 31 марта

Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает на визит Путина в Турцию после выборов лидера президента страны 31 марта.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Мы продолжаем наш диалог с обоими нашими соседями по Черному морю. После выборов мы примем президента России Владимира Путина", — сказал он.

В конце февраля Путин провел телефонный разговор с Эрдоганом, в ходе которого пообещал сильно не затягивать с поездкой в республику. Звонок состоялся в честь юбилея турецкого лидера. Путин поздравил его с 70-летием.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan martın 31-dən sonra Putini Türkiyədə qəbul etməyi planlaşdırır

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