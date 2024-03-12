Эрдоган планирует принять Путина в Турции после 31 марта

Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает на визит Путина в Турцию после выборов лидера президента страны 31 марта.

Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает на визит Путина в Турцию после выборов лидера президента страны 31 марта.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Мы продолжаем наш диалог с обоими нашими соседями по Черному морю. После выборов мы примем президента России Владимира Путина", — сказал он.

В конце февраля Путин провел телефонный разговор с Эрдоганом, в ходе которого пообещал сильно не затягивать с поездкой в республику. Звонок состоялся в честь юбилея турецкого лидера. Путин поздравил его с 70-летием.