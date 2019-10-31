 Наверх

Эрдоган планирует посетить Грузию с визитом весной 2020 года

Эрдоган планирует посетить Грузию с визитом весной 2020 года

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Тбилиси с визитом весной 2020 года.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом президент Турции заявил в четверг на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Грузии Георгием Гахарией.

"Я благодарю господина премьера и драгоценную делегацию за плодотворный визит. После проведения заседания совета стратегического партнерства я готов принять ваше приглашение в связи с визитов в Грузию весной", - цитирует Эрдогана пресс-служба администрации грузинского правительства.

Кроме того, Гахария и Эрдоган договорились в ноябре провести заседание межправительственных комиссий на уровне министров экономики.

В последний раз Эрдоган посещал Грузию в мае 2010 года. Его визит носил рабочий характер. Тогда Эрдоган занимал пост премьер-министра Турции.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!