Эрдоган планирует быстро сформировать кабмин после возможной победы на выборах

Действующий президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что после его возможной победы на выборах главы государства будет нужно быстро сформировать кабинет министров.

Действующий президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что после его возможной победы на выборах главы государства будет нужно быстро сформировать кабинет министров.

Как передает Report, об этом сообщает CNN Turk.

"Нам нужно будет быстро сформировать кабинет министров. Мы сядем, сделаем оценки с нашими друзьями и предпримем шаги для повышения благосостояния нашего народа и развития нашей страны", - сказал турецкий лидер.

Ранее сообщалось, что большинство граждан Турции собираются поддержать действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана в рамках второго тура выборов главы государства, который состоится уже через три дня - 28 мая. Согласно опросу Konda, в пользу турецкого лидера выступили 52,7% респондентов.