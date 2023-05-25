О нас

Эрдоган планирует быстро сформировать кабмин после возможной победы на выборах

Эрдоган планирует быстро сформировать кабмин после возможной победы на выборах Действующий президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что после его возможной победы на выборах главы государства будет нужно быстро сформировать кабинет министров.
В регионе
25 мая 2023 г. 23:16
Эрдоган планирует быстро сформировать кабмин после возможной победы на выборах
Реджеп Тайип Эрдоган

Действующий президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что после его возможной победы на выборах главы государства будет нужно быстро сформировать кабинет министров.

Как передает Report, об этом сообщает CNN Turk.

"Нам нужно будет быстро сформировать кабинет министров. Мы сядем, сделаем оценки с нашими друзьями и предпримем шаги для повышения благосостояния нашего народа и развития нашей страны", - сказал турецкий лидер.

Ранее сообщалось, что большинство граждан Турции собираются поддержать действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана в рамках второго тура выборов главы государства, который состоится уже через три дня - 28 мая. Согласно опросу Konda, в пользу турецкого лидера выступили 52,7% респондентов.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Премьер Италии провела встречу с президентом Украины на полях саммита G7
Премьер Италии провела встречу с президентом Украины на полях саммита G7
20 мая 2023 г. 14:41
Пригожин заявил, что ЧВК Вагнер предали
Пригожин заявил, что ЧВК "Вагнер" предали
20 мая 2023 г. 22:14
Генштаб ВСУ: В РФ сократили до 10 дней срок подготовки заключенных
Генштаб ВСУ: В РФ сократили до 10 дней срок подготовки заключенных
22 мая 2023 г. 08:16
Президент: Вопрос обеспечения инвестиций в возобновляемые источники энергии стоит на повестке дня и Азербайджана, и Литвы
Президент: Вопрос обеспечения инвестиций в возобновляемые источники энергии стоит на повестке дня и Азербайджана, и Литвы
22 мая 2023 г. 18:11
Госдеп: США продолжат давить на РФ, чтобы освободить своих граждан
Госдеп: США продолжат давить на РФ, чтобы освободить своих граждан
23 мая 2023 г. 08:59
Глава МВФ: Мировая экономика не столкнется с масштабной дедолларизацией
Глава МВФ: Мировая экономика не столкнется с масштабной дедолларизацией
24 мая 2023 г. 16:29
Инам Керимов: В нашей стране обеспечена свобода медиа
Инам Керимов: В нашей стране обеспечена свобода медиа
25 мая 2023 г. 10:47
Президент Ильхам Алиев принял участие в рабочем завтраке в честь глав государств и правительств в Москве
Президент Ильхам Алиев принял участие в рабочем завтраке в честь глав государств и правительств в Москве
25 мая 2023 г. 20:09
В Азербайджане в пакет ОМС предлагается включить операции по удалению опухоли мозга
В Азербайджане в пакет ОМС предлагается включить операции по удалению опухоли мозга
19 мая 2023 г. 15:51
В Вильнюсе прошла встреча президентов Азербайджана и Литвы в расширенном составе
ФотоВ Вильнюсе прошла встреча президентов Азербайджана и Литвы в расширенном составе
22 мая 2023 г. 15:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi