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Эрдоган: Первый пилотируемый реактивный самолет Hürjet успешно завершил полет

Эрдоган: Первый пилотируемый реактивный самолет Hürjet успешно завершил полет Первый пилотируемый сверхзвуковой реактивный самолет турецкой разработки Hürjet успешно завершил свой первый полет.
В регионе
25 апреля 2023 г. 14:52
Эрдоган: Первый пилотируемый реактивный самолет Hürjet успешно завершил полет

Первый пилотируемый сверхзвуковой реактивный самолет турецкой разработки Hürjet успешно завершил свой первый полет.

Как передает Report, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган написал в Twitter.

"Наш первый в стране пилотируемый сверхзвуковой реактивный самолет Hürjet успешно совершил свой первый полет. Это предвестник концепции "Столетие Турции", - отметил он.

Эрдоган поделился кадрами того момента, когда Hürjet, разработанный турецкой аэрокосмической промышленностью (TUSAS), вышел из ангара и совершил свой первый полет.

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Версия на английском языке Erdogan: Türkiye’s first manned jet completes its maiden flight
Версия на азербайджанском языке Türkiyənin “Hürjet” reaktiv təyyarəsi ilk uçuşunu keçirib

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