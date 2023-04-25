Эрдоган: Первый пилотируемый реактивный самолет Hürjet успешно завершил полет

Первый пилотируемый сверхзвуковой реактивный самолет турецкой разработки Hürjet успешно завершил свой первый полет.
Как передает Report, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган написал в Twitter.
"Наш первый в стране пилотируемый сверхзвуковой реактивный самолет Hürjet успешно совершил свой первый полет. Это предвестник концепции "Столетие Турции", - отметил он.
Эрдоган поделился кадрами того момента, когда Hürjet, разработанный турецкой аэрокосмической промышленностью (TUSAS), вышел из ангара и совершил свой первый полет.
Yerli ve millî ilk insanlı süpersonik jet uçağımız HÜRJET ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Hamdolsun. Türkiye Yüzyılı'na armağan olsun!— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan)
pic.twitter.com/KkauZykunV April 25, 2023