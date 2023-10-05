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Эрдоган запросил парламент продлить на два года мандат ВС в Сирии и Ираке

Эрдоган запросил парламент продлить на два года мандат ВС в Сирии и Ираке Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган передал на утверждение в парламент мандат о продлении на два года полномочий ВС проводить операции в Сирии и Ираке.
В регионе
5 октября 2023 г. 17:22
Эрдоган запросил парламент продлить на два года мандат ВС в Сирии и Ираке

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган передал на утверждение в парламент документ о продлении на два года мандата ВС страны для проведения операций в Сирии и Ираке.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал TRT.

Текущие полномочия армии вести деятельность на территории этих двух государств истекают 29 октября. Президент запросил парламент продлить их с 30 октября на два года.

В документе отмечается, что продление мандата необходимо для "принятия необходимых мер в рамках международного права против сепаратистских движений, террористических и всех видов угроз национальной безопасности Турции", а также "предотвращения нападений на Турцию со стороны всех террористических организаций, действующих в Ираке и Сирии". Эти меры включают и проведение трансграничных операций.

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