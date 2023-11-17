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Эрдоган: Палестинский вопрос может быть решен только путем признания двух государств

Эрдоган: Палестинский вопрос может быть решен только путем признания двух государств Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что конфликт между Израилем и Палестиной подтвердил неизбежность решения палестинской проблемы на основе принципа существования двух государств.
В регионе
17 ноября 2023 г. 22:35
Эрдоган: Палестинский вопрос может быть решен только путем признания двух государств

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что конфликт между Израилем и Палестиной подтвердил неизбежность решения палестинской проблемы на основе принципа существования двух государств.

Об этом сообщает Report со ссылкой на телеканал TRT Haber.

"Военное противостояние между Израилем и Палестиной подтвердило неизбежность урегулирования палестинского конфликта на основе принципа существования двух государств в границах 1967 года", - заявил турецкий лидер в Берлине на пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Эрдоган имел в виду признание суверенитета Государства Израиль и Палестины, последней со столицей в Восточном Иерусалиме.

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