Эрдоган: Палестинский вопрос может быть решен только путем признания двух государств

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что конфликт между Израилем и Палестиной подтвердил неизбежность решения палестинской проблемы на основе принципа существования двух государств.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что конфликт между Израилем и Палестиной подтвердил неизбежность решения палестинской проблемы на основе принципа существования двух государств.

Об этом сообщает Report со ссылкой на телеканал TRT Haber.

"Военное противостояние между Израилем и Палестиной подтвердило неизбежность урегулирования палестинского конфликта на основе принципа существования двух государств в границах 1967 года", - заявил турецкий лидер в Берлине на пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Эрдоган имел в виду признание суверенитета Государства Израиль и Палестины, последней со столицей в Восточном Иерусалиме.