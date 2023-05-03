Эрдоган ознакомился с новыми пожарными самолетами и вертолетом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял участие в церемонии передачи на баланс Главного управления лесного хозяйства страны самолетов и вертолетов с целью использования в борьбе с лесными пожарами.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял участие в церемонии передачи на баланс Главного управления лесного хозяйства страны самолетов и вертолетов с целью использования в борьбе с лесными пожарами.

Как передает Report, об этом сообщает Anadolu.

Всего главному управлению будут переданы: 1 противопожарный вертолет T70, 4 противопожарных самолета Air Tractor и 1 разведывательный самолет.

Глава государства сначала осмотрел высокотехнологичный разведывательный самолет.

Министр сельского и лестного хозяйства Вахит Киришджи рассказал Эрдогану о характеристиках самолета, которому вследствие было дано название OTAĞ.

Президент также осмотрел вертолет T70 производства компании TUSAŞ, с водоизмещением 2,5 тонны и возможностью ночного видения. Один из экземпляров вертолета был передан управлению два года назад.

Вертолет в свою очередь получил название NEFES.