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Эрдоган ознакомился с новыми пожарными самолетами и вертолетом

Эрдоган ознакомился с новыми пожарными самолетами и вертолетом Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял участие в церемонии передачи на баланс Главного управления лесного хозяйства страны самолетов и вертолетов с целью использования в борьбе с лесными пожарами.
В регионе
3 мая 2023 г. 17:13
Эрдоган ознакомился с новыми пожарными самолетами и вертолетом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял участие в церемонии передачи на баланс Главного управления лесного хозяйства страны самолетов и вертолетов с целью использования в борьбе с лесными пожарами.

Как передает Report, об этом сообщает Anadolu.

Всего главному управлению будут переданы: 1 противопожарный вертолет T70, 4 противопожарных самолета Air Tractor и 1 разведывательный самолет.

Глава государства сначала осмотрел высокотехнологичный разведывательный самолет.

Министр сельского и лестного хозяйства Вахит Киришджи рассказал Эрдогану о характеристиках самолета, которому вследствие было дано название OTAĞ.

Президент также осмотрел вертолет T70 производства компании TUSAŞ, с водоизмещением 2,5 тонны и возможностью ночного видения. Один из экземпляров вертолета был передан управлению два года назад.

Вертолет в свою очередь получил название NEFES.

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