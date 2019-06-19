Эрдоган ожидает скорой передачи Турции С-400

Анкара получит российские зенитно-ракетные комплексы С-400 "в скором времени".

Как передаёт Report со ссылкой на агенство "Анадолу", об этом заявил президент Турции

"Это завершенное дело для нас, в скором времени мы получим наш заказ", - отметил президент.

Ранее в Анкаре подчеркивали, что не откажутся от покупки C-400, а первая партия должна поступить в первой половине июля. США заявляют, что С-400 несовместимы со стандартами НАТО, грозят санкциями за их возможное приобретение и не раз говорили, что могут задержать или отменить процесс продажи Турции новейших самолетов F-35.

Ранее Эрдоган подтвердил, что вопрос с поставками С-400 в Турцию закрыт.