Эрдоган ответил проармянскому сенатору: Очевидно, он меня еще не знает

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал заявления проармянского сенатора Боба Менендеса о намерении блокировать продажу турецкой стороне истребителей F-16 в связи с "необходимостью обеспечить безопасность Греции".

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал заявления проармянского сенатора Боба Менендеса о намерении блокировать продажу турецкой стороне истребителей F-16 в связи с "необходимостью обеспечить безопасность Греции".

Как сообщает Report, об этом Эрдоган заявил в интервью американскому телеканалу PBS в рамках своего визита в Нью-Йорк.

"Менендес, очевидно, еще не знает Турцию, и даже не знает Тайипа Эрдогана", - сказал он.

Эрдоган отметил, что Грецию и Турцию связывает давняя дружба.

"Менендес, похоже, враждебно настроен к Турции, и пытается втянуть нас в определенную дискуссию. Но мы не будем в ней участвовать. Отношения с Грецией не такие, как они себе представляют", - сказал он.