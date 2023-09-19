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Эрдоган ответил проармянскому сенатору: Очевидно, он меня еще не знает

Эрдоган ответил проармянскому сенатору: Очевидно, он меня еще не знает Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал заявления проармянского сенатора Боба Менендеса о намерении блокировать продажу турецкой стороне истребителей F-16 в связи с "необходимостью обеспечить безопасность Греции".
В регионе
19 сентября 2023 г. 10:43
Эрдоган ответил проармянскому сенатору: Очевидно, он меня еще не знает

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал заявления проармянского сенатора Боба Менендеса о намерении блокировать продажу турецкой стороне истребителей F-16 в связи с "необходимостью обеспечить безопасность Греции".

Как сообщает Report, об этом Эрдоган заявил в интервью американскому телеканалу PBS в рамках своего визита в Нью-Йорк.

"Менендес, очевидно, еще не знает Турцию, и даже не знает Тайипа Эрдогана", - сказал он.

Эрдоган отметил, что Грецию и Турцию связывает давняя дружба.

"Менендес, похоже, враждебно настроен к Турции, и пытается втянуть нас в определенную дискуссию. Но мы не будем в ней участвовать. Отношения с Грецией не такие, как они себе представляют", - сказал он.

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Версия на английском языке Turkish President: ‘Bob Menendez doesn't seem to be familiar with Tayyip Erdogan’
Версия на азербайджанском языке Ərdoğandan ABŞ-nin ermənipərəst senatoruna: “O, deyəsən, məni tanımır”

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