Эрдоган отправился в Брюссель на саммит НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вылетел в столицу Бельгии Брюссель для участия в экстренном саммите лидеров стран НАТО.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вылетел в столицу Бельгии Брюссель для участия в экстренном саммите лидеров стран НАТО.

Как передает Report, об этом сообщает TRT Haber.

Турецкого лидера сопровождают его супруга Эмине Эрдоган, министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, заместитель генерального секретаря правящей АК партии Омер Челик, глава турецкой делегации в Парламентской ассамблее стран НАТО Осман Ашкын Бак, глава департамента по связам с общественностью аппарата президента Фахреттин Алтун и пресс-секретарь президента Ибрахим Калын.

Во время визита президента Турции в Брюссель планируются встречи с президентами и премьер-министрами стран членов НАТО.

На саммите НАТО будут обсуждаться вопросы по оказанию дополнительной помощи Украине, подвергнувшейся агрессии России.