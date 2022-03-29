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Эрдоган отправился с визитом в Узбекистан

Эрдоган отправился с визитом в Узбекистан Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отправился с официальным визитом в Узбекистан
В регионе
29 марта 2022 г. 12:07
Эрдоган отправился с визитом в Узбекистан

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отправился с официальным визитом в Узбекистан.

Как сообщает Report со ссылкой на "Анадолу", визит организован по приглашению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева

В рамках визита пройдет второе заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Турция-Узбекистан.

Заседание пройдет в Ташкенте под председательством президентов Турции и Узбекистана и при участии глав соответствующих министерств.

Планируется детально рассмотреть состояние и перспективы турецко-узбекских отношений.

Также состоится обмен мнениями по региональным и международным вопросам.

Запланировано также подписание ряда соглашений и меморандумов о взаимопонимании, которые внесут значительный вклад в правовую базу двусторонних связей.

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