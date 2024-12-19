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Эрдоган: Отношения Турции и Ирана являются основой региональной стабильности

Эрдоган: Отношения Турции и Ирана являются основой региональной стабильности Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился со своим иранским коллегой Масудом Пезешкианом в рамках 11-го Саммита Организации экономического сотрудничества D-8 в Каире.
В регионе
19 декабря 2024 г. 22:53
Эрдоган: Отношения Турции и Ирана являются основой региональной стабильности

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился со своим иранским коллегой Масудом Пезешкианом в рамках 11-го Саммита Организации экономического сотрудничества D-8 в Каире.

Как передает Report, об этом сообщила Канцелярия турецкого лидера.

Отмечается, что стороны обсудили двусторонние, региональные и международные вопросы.

Эрдоган заявил, что отношения Турции и Ирана являются основой региональной стабильности: "У двух стран есть возможность достичь целевого показателя взаимного торгового оборота в 30 млрд долларов. Мы можем достичь этого, развивая двусторонние отношения".

Турецкий лидер также подчеркнул, что его страна выступает за стабильную и безопасную Сирию, полностью очищенную от терроризма, куда беженцы смогут добровольно вернуться: "Необходимо сохранить территориальную целостность Сирии".

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: Türkiyə-İran əlaqələri regional sabitliyin təməlidir

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