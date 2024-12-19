Эрдоган: Отношения Турции и Ирана являются основой региональной стабильности

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился со своим иранским коллегой Масудом Пезешкианом в рамках 11-го Саммита Организации экономического сотрудничества D-8 в Каире.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился со своим иранским коллегой Масудом Пезешкианом в рамках 11-го Саммита Организации экономического сотрудничества D-8 в Каире.

Как передает Report, об этом сообщила Канцелярия турецкого лидера.

Отмечается, что стороны обсудили двусторонние, региональные и международные вопросы.

Эрдоган заявил, что отношения Турции и Ирана являются основой региональной стабильности: "У двух стран есть возможность достичь целевого показателя взаимного торгового оборота в 30 млрд долларов. Мы можем достичь этого, развивая двусторонние отношения".

Турецкий лидер также подчеркнул, что его страна выступает за стабильную и безопасную Сирию, полностью очищенную от терроризма, куда беженцы смогут добровольно вернуться: "Необходимо сохранить территориальную целостность Сирии".