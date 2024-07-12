Эрдоган: Открытие Зангезурского коридора является финальным шагом мирного соглашения Баку и Еревана

Надеемся, что в скором времени между Азербайджаном и Арменией будет достигнут прочный мир, который Турция поддерживает всем сердцем. Открытие Зангезурского коридора является финальным шагом этого соглашения.

Надеемся, что в скором времени между Азербайджаном и Арменией будет достигнут прочный мир, который Турция поддерживает всем сердцем. Открытие Зангезурского коридора является финальным шагом этого соглашения.

Как передает Report со ссылкой на " Анадолу ", об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган журналистам своего пула по возвращении из Вашингтона, где 9-11 июля он принял участие в саммите Североатлантического альянса.

Отвечая на вопрос журналиста "может ли быть открыта граница Турции с Арменией после подписания мирного договора между Баку и Ереваном?", Эрдоган сказал:

"Почему бы и не рассмотреть этот вопрос [об открытии границы]? Ранее мы уже все сказали [премьер-министру Армении Николу] Пашиняну по этому поводу. Теперь нам нужно делать все для мира. Мы надеемся, что в скором времени между Азербайджаном и Арменией будет достигнут прочный мир, который Турция всем сердцем поддерживает. Открытие Зангезурского коридора является финальным шагом этого соглашения.

Мы хотим, чтобы позитивные решения на этом пути принимались без промедления. Из региона сейчас поступают позитивные сигналы, и мы надеемся, что они в итоге принесут хорошие новости", - заявил турецкий лидер.