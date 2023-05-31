Эрдоган отказался участвовать в саммите ЕПС в Кишиневе за день до его проведения

Недавно переизбранный президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отказался от участия в саммите Европейского политического сообщества (ЕПС) в Кишиневе 1 июня.
Как передает Report, об этом сообщает Politico со ссылкой на трех чиновников, участвующих в подготовке саммита.
Как пишет издание, Эрдоган должен объявить состав нового Кабмина в пятницу, 2 июня, а на следующий день запланирована его инаугурация.
На саммит ЕПС приглашены лидеры 40 стран Европы, в том числе 27 стран ЕС, Великобритании, Турции и шести стран Западных Балкан.