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Эрдоган отказался участвовать в саммите ЕПС в Кишиневе за день до его проведения

Эрдоган отказался участвовать в саммите ЕПС в Кишиневе за день до его проведения Недавно переизбранный президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отказался от участия в саммите Европейского политического сообщества (ЕПС) в Кишиневе 1 июня.
В регионе
31 мая 2023 г. 17:23
Эрдоган отказался участвовать в саммите ЕПС в Кишиневе за день до его проведения

Недавно переизбранный президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отказался от участия в саммите Европейского политического сообщества (ЕПС) в Кишиневе 1 июня.

Как передает Report, об этом сообщает Politico со ссылкой на трех чиновников, участвующих в подготовке саммита.

Как пишет издание, Эрдоган должен объявить состав нового Кабмина в пятницу, 2 июня, а на следующий день запланирована его инаугурация.

На саммит ЕПС приглашены лидеры 40 стран Европы, в том числе 27 стран ЕС, Великобритании, Турции и шести стран Западных Балкан.

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Версия на азербайджанском языке KİV: “Ərdoğan Avropa Siyasi Birliyinin sammitində iştirak etməyəcək”
Версия на английском языке Erdogan pulls out of European summit

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