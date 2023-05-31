Эрдоган отказался участвовать в саммите ЕПС в Кишиневе за день до его проведения

Эрдоган отказался участвовать в саммите ЕПС в Кишиневе за день до его проведения

Недавно переизбранный президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отказался от участия в саммите Европейского политического сообщества (ЕПС) в Кишиневе 1 июня.

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Недавно переизбранный президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отказался от участия в саммите Европейского политического сообщества (ЕПС) в Кишиневе 1 июня. Как передает Report, об этом сообщает Politico со ссылкой на трех чиновников, участвующих в подготовке саммита. Как пишет издание, Эрдоган должен объявить состав нового Кабмина в пятницу, 2 июня, а на следующий день запланирована его инаугурация. На саммит ЕПС приглашены лидеры 40 стран Европы, в том числе 27 стран ЕС, Великобритании, Турции и шести стран Западных Балкан. Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на азербайджанском языке KİV: “Ərdoğan Avropa Siyasi Birliyinin sammitində iştirak etməyəcək”