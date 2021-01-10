Эрдоган отказался от WhatsApp

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отказался от мессенджера WhatsApp из-за изменения политики конфиденциальности

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отказался от мессенджера WhatsApp из-за изменения политики конфиденциальности.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на пресс-службу турецкого лидера.

Отмечается, что из-за проблем с безопасностью администрация президента Турции переведет свои группы, которые ранее были созданы в WhatsApp, в приложение BiP, принадлежащее Turkcell Iletisim Hizmetleri AS. Офис Эрдогана в своем заявлении также призвал журналистов перейти на BiP.

Примеру главы государства также последовало Минобороны Турции. По данным Turkcell, за последние сутки к BiP Messenger присоединились около миллиона новых пользователей из Турции.

Ранее пользователей WhatsApp обязали делиться информацией с социальной сетью Facebook, владеющей контрольным пакетом акций компании-оператора мессенджера. Утверждается, что это необходимо для анализа привычек и вкусов пользователей.