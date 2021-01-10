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Эрдоган отказался от WhatsApp

Эрдоган отказался от WhatsApp Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отказался от мессенджера WhatsApp из-за изменения политики конфиденциальности
В регионе
10 января 2021 г. 18:45
Эрдоган отказался от WhatsApp
Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отказался от мессенджера WhatsApp из-за изменения политики конфиденциальности.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на пресс-службу турецкого лидера.

Отмечается, что из-за проблем с безопасностью администрация президента Турции переведет свои группы, которые ранее были созданы в WhatsApp, в приложение BiP, принадлежащее Turkcell Iletisim Hizmetleri AS. Офис Эрдогана в своем заявлении также призвал журналистов перейти на BiP.

Примеру главы государства также последовало Минобороны Турции. По данным Turkcell, за последние сутки к BiP Messenger присоединились около миллиона новых пользователей из Турции.

Ранее пользователей WhatsApp обязали делиться информацией с социальной сетью Facebook, владеющей контрольным пакетом акций компании-оператора мессенджера. Утверждается, что это необходимо для анализа привычек и вкусов пользователей.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan vatsapdan istifadədən imtina etdi

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