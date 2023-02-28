Эрдоган отбыл в пострадавшую от землетрясений провинцию Кахраманмараш

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отбыл во вторник в район Эльбистан провинции Кахраманмараш, где произошло разрушительные землетрясения. Его самолет вылетел в зону бедствие из столичного аэропорта "Эсенбога".

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отбыл во вторник в район Эльбистан провинции Кахраманмараш, где произошло разрушительные землетрясения. Его самолет вылетел в зону бедствие из столичного аэропорта "Эсенбога".

Как передает Report, об этом сообщил TRT Haber.

Эрдогана в поездке сопровождают председатель Партии националистического движения Девлет Бахчели и глава партии "Большое единство" Мустафа Дестиджи.

Далее они посетят пострадавшие от стихийного бедствия районы Афшин провинции Кахраманмараш и Доганшехир провинции Малатья для ознакомления с ситуацией по устранению последствий землетрясений.

Глава государства ознакомится с работами по устранению последствий землетрясений и пообщается с жителями зоны бедствия.

Отметим, что 6 февраля на юго-востоке Турции произошло два землетрясения магнитудой 7,7 баллов и 7,6 баллов. Число погибших превысило 44,3 тыс. человек.