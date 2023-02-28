О нас

Эрдоган отбыл в пострадавшую от землетрясений провинцию Кахраманмараш

Эрдоган отбыл в пострадавшую от землетрясений провинцию Кахраманмараш Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отбыл во вторник в район Эльбистан провинции Кахраманмараш, где произошло разрушительные землетрясения. Его самолет вылетел в зону бедствие из столичного аэропорта "Эсенбога".
В регионе
28 февраля 2023 г. 15:16
Эрдоган отбыл в пострадавшую от землетрясений провинцию Кахраманмараш

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отбыл во вторник в район Эльбистан провинции Кахраманмараш, где произошло разрушительные землетрясения. Его самолет вылетел в зону бедствие из столичного аэропорта "Эсенбога".

Как передает Report, об этом сообщил TRT Haber.

Эрдогана в поездке сопровождают председатель Партии националистического движения Девлет Бахчели и глава партии "Большое единство" Мустафа Дестиджи.

Далее они посетят пострадавшие от стихийного бедствия районы Афшин провинции Кахраманмараш и Доганшехир провинции Малатья для ознакомления с ситуацией по устранению последствий землетрясений.

Глава государства ознакомится с работами по устранению последствий землетрясений и пообщается с жителями зоны бедствия.

Отметим, что 6 февраля на юго-востоке Турции произошло два землетрясения магнитудой 7,7 баллов и 7,6 баллов. Число погибших превысило 44,3 тыс. человек.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Erdogan leaves for quake-hit Kahramanmaras
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan Kahramanmaraşa gedib

Самое важное

Президент: Отношения между Азербайджаном и Россией полноценно развиваются
Президент: Отношения между Азербайджаном и Россией полноценно развиваются
27 февраля 2023 г. 23:17
Президент Ильхам Алиев принял министра иностранных дел России Сергея Лаврова
Президент Ильхам Алиев принял министра иностранных дел России Сергея Лаврова
27 февраля 2023 г. 22:36
Сергей Лавров: Практическое сотрудничество между Россией и Азербайджаном по всем направлениям развивается очень эффективно и интенсивно
Сергей Лавров: Практическое сотрудничество между Россией и Азербайджаном по всем направлениям развивается очень эффективно и интенсивно
27 февраля 2023 г. 22:24
Президент: Надеемся, что 2023 год будет годом прорыва в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией
Президент: Надеемся, что 2023 год будет годом прорыва в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией
27 февраля 2023 г. 22:05
Азербайджан начал межгосударственный арбитражный процесс против Армении
Азербайджан начал межгосударственный арбитражный процесс против Армении
27 февраля 2023 г. 18:12
Мевлют Чавушоглу встретился с азербайджанскими волонтерами в Турции
ФотоМевлют Чавушоглу встретился с азербайджанскими волонтерами в Турции
27 февраля 2023 г. 10:19
Армяне даже в могилах не оставляли в покое жертв Ходжалинского геноцида ....
ФотоАрмяне даже в могилах не оставляли в покое жертв Ходжалинского геноцида ....
26 февраля 2023 г. 16:37
Азербайджанский народ чтит память жертв Ходжалинского геноцида
ФотоАзербайджанский народ чтит память жертв Ходжалинского геноцида
26 февраля 2023 г. 14:12
Президент Ильхам Алиев посетил памятник Ходжалинскому геноциду
ФотоПрезидент Ильхам Алиев посетил памятник Ходжалинскому геноциду
26 февраля 2023 г. 11:14
Завершился рабочий визит президента Ильхама Алиева в Турцию
ФотоЗавершился рабочий визит президента Ильхама Алиева в Турцию
25 февраля 2023 г. 19:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi