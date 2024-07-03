Эрдоган отбыл в Казахстан для участия в саммите ШОС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отбыл в столицу Казахстана Астану.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отбыл в столицу Казахстана Астану.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, турецкий лидер примет участие в 24-м заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которое пройдет 3-4 июля в столице Казахстана Астане.

В рамках саммита запланированы встречи Эрдогана с некоторыми лидерами, в том числе с президентом России Владимиром Путиным.

В саммите примут участие главы государств и правительств 16 стран. По итогам заседания председательство в организации перейдет от Казахстана к Китаю.