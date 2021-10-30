Эрдоган отбыл в Италию на саммит G20

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отбыл в столицу Италии Рим.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отбыл в столицу Италии Рим.

Как сообщает Report, главу государства провожали в аэропорту Ататюрк вице-президент Фуад Октай и губернатор Стамбула Али Ерликая.

Эрдоган примет участие на саммите G20 в Риме 30-31 октября, где мировые лидеры обсудят способы восстановления мировой экономики после пандемии коронавируса, изменения климата, окружающей среды, устойчивого развития и кризиса мигрантов.

Президент Турции проведет двусторонние встречи с рядом глав государств и правительств.