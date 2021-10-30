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Эрдоган отбыл в Италию на саммит G20

Эрдоган отбыл в Италию на саммит G20 Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отбыл в столицу Италии Рим.
В регионе
30 октября 2021 г. 00:12
Эрдоган отбыл в Италию на саммит G20

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отбыл в столицу Италии Рим.

Как сообщает Report, главу государства провожали в аэропорту Ататюрк вице-президент Фуад Октай и губернатор Стамбула Али Ерликая.

Эрдоган примет участие на саммите G20 в Риме 30-31 октября, где мировые лидеры обсудят способы восстановления мировой экономики после пандемии коронавируса, изменения климата, окружающей среды, устойчивого развития и кризиса мигрантов.

Президент Турции проведет двусторонние встречи с рядом глав государств и правительств.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan G20-nin sammitində iştirak etmək üçün İtaliyaya gedib

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