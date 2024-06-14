Эрдоган отбыл в Италию для участия в саммите лидеров G-7

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отправился в Италию для участия в саммите стран "Большой семерки".

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отправился в Италию для участия в саммите стран "Большой семерки".

Об этом сообщает Report со ссылкой на телеканал TRT Haber.

Турецкий лидер примет участие в сессии высокого уровня на тему Африка и Средиземноморье/Искусственный интеллект и энергетика, которая будет организована на полях саммита.

На мероприятии ожидается обсуждение ситуации в секторе Газа.

Также Эрдоган проведет серию двусторонних встреч, примет участие в культурных мероприятиях и неформальном ужине.