Эрдоган отбыл в Италию  для участия в саммите лидеров G-7

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отправился в Италию для участия в саммите стран "Большой семерки".
Об этом сообщает Report со ссылкой на телеканал TRT Haber.
Турецкий лидер примет участие в сессии высокого уровня на тему Африка и Средиземноморье/Искусственный интеллект и энергетика, которая будет организована на полях саммита.
На мероприятии ожидается обсуждение ситуации в секторе Газа.
Также Эрдоган проведет серию двусторонних встреч, примет участие в культурных мероприятиях и неформальном ужине.