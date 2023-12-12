Эрдоган осудил инцидент с избиением судьи после матча в Анкаре

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган решительно осудил инцидент в Анкаре, где после матча чемпионата страны по футболу на поле был избит арбитр.
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"Я осуждаю нападение на арбитра Халиля Умута Мелера после матча "Анкарагюджю" - "Ризеспор", желаю ему скорейшего выздоровления. Спорт означает мир и братство. Он несовместим с насилием. Мы не допустим насилия в турецком спорте", - говорится в заявлении турецкого президента.
Напомним, что президент турецкого футбольного клуба "Анкарагюджю" Фарук Коджа сразу после финального свистка арбитра выбежал на поле и
Позже прокуратура Анкары выдала ордер на арест Коджи.