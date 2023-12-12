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Эрдоган осудил инцидент с избиением судьи после матча в Анкаре

Эрдоган осудил инцидент с избиением судьи после матча в Анкаре Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган решительно осудил инцидент в Анкаре, где после матча чемпионата страны по футболу на поле был избит арбитр.
В регионе
12 декабря 2023 г. 03:16
Эрдоган осудил инцидент с избиением судьи после матча в Анкаре

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган решительно осудил инцидент в Анкаре, где после матча чемпионата страны по футболу на поле был избит арбитр.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении турецкого лидера.

"Я осуждаю нападение на арбитра Халиля Умута Мелера после матча "Анкарагюджю" - "Ризеспор", желаю ему скорейшего выздоровления. Спорт означает мир и братство. Он несовместим с насилием. Мы не допустим насилия в турецком спорте", - говорится в заявлении турецкого президента.

Напомним, что президент турецкого футбольного клуба "Анкарагюджю" Фарук Коджа сразу после финального свистка арбитра выбежал на поле и ударил по лицу судью Халиля Умута Мелера.

Позже прокуратура Анкары выдала ордер на арест Коджи.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan oyundan sonra hakimin döyülməsini pisləyib

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