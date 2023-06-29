Эрдоган: Организаторы и пособники антиисламских акций не достигнут своих целей

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган решительно осудил антиисламскую провокацию в Швеции, где была санкционирована акция с сожжением священного Корана.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган решительно осудил антиисламскую провокацию в Швеции, где была санкционирована акция с сожжением священного Корана.

Как передает Report, об этом сообщает на агентство Anadolu.

Обращаясь в четверг к функционерам правящей "Партии справедливости и развития Турции", Эрдоган заявил, что реакция Анкары на произошедшее в Стокгольме будет предельно жесткой и этот курс продолжится вплоть до того момента, когда на Западе начнут демонстрировать решимость относительно борьбы с проявлениями исламофобии и терроризма.

Турецкий лидер подчеркнул, что структуры, санкционирующие антиисламские акции под маской свободы выражения мнения, либо игнорирующие проявления исламофобии, не достигнут своих целей: "Оскорбление убеждений мусульман не имеет ничего общего со свободой выражения. Мы рано или поздно заставим определенные круги на Западе признать этот факт!", - сказал глава государства.

Эрдоган заверил, что Турция никогда не пойдет на поводу у сил, пытающихся ее провоцировать либо использовать язык угроз в адрес Анкары.