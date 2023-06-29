О нас

Эрдоган: Организаторы и пособники антиисламских акций не достигнут своих целей

Эрдоган: Организаторы и пособники антиисламских акций не достигнут своих целей Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган решительно осудил антиисламскую провокацию в Швеции, где была санкционирована акция с сожжением священного Корана.
В регионе
29 июня 2023 г. 17:21
Эрдоган: Организаторы и пособники антиисламских акций не достигнут своих целей

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган решительно осудил антиисламскую провокацию в Швеции, где была санкционирована акция с сожжением священного Корана.

Как передает Report, об этом сообщает на агентство Anadolu.

Обращаясь в четверг к функционерам правящей "Партии справедливости и развития Турции", Эрдоган заявил, что реакция Анкары на произошедшее в Стокгольме будет предельно жесткой и этот курс продолжится вплоть до того момента, когда на Западе начнут демонстрировать решимость относительно борьбы с проявлениями исламофобии и терроризма.

Турецкий лидер подчеркнул, что структуры, санкционирующие антиисламские акции под маской свободы выражения мнения, либо игнорирующие проявления исламофобии, не достигнут своих целей: "Оскорбление убеждений мусульман не имеет ничего общего со свободой выражения. Мы рано или поздно заставим определенные круги на Западе признать этот факт!", - сказал глава государства.

Эрдоган заверил, что Турция никогда не пойдет на поводу у сил, пытающихся ее провоцировать либо использовать язык угроз в адрес Анкары.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Türkiye to never yield to provocations or threats amid Quran burnings, says President Erdogan
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: “İslam əleyhinə aksiyaların təşkilatçıları və dəstəkçiləri məqsədlərinə çatmayacaqlar”

Самое читаемое

Азербайджан в 30 раз увеличил закупки лесоматериалов с основного рынка поставок
Азербайджан в 30 раз увеличил закупки лесоматериалов с основного рынка поставок
23 июня 2023 г. 16:50
Сунак: Обсудим с союзниками ситуацию в России
Сунак: Обсудим с союзниками ситуацию в России
24 июня 2023 г. 14:26
Бывший исполнительный директор ADIF назначен на новую должность
Бывший исполнительный директор ADIF назначен на новую должность
24 июня 2023 г. 17:02
В Чехии разбился самолет, есть погибший
В Чехии разбился самолет, есть погибший
24 июня 2023 г. 22:23
Азербайджанские борцы завоевали 12 медалей на международном турнире в Турции
Азербайджанские борцы завоевали 12 медалей на международном турнире в Турции
26 июня 2023 г. 01:36
Министр: Армия Азербайджана отмечает 105-ю годовщину создания с большими успехами
Министр: Армия Азербайджана отмечает 105-ю годовщину создания с большими успехами
26 июня 2023 г. 12:42
В Украине объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности
В Украине объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности
27 июня 2023 г. 13:30
УЕФА может дисквалифицировать испанский клуб на сезон-2023/24
УЕФА может дисквалифицировать испанский клуб на сезон-2023/24
24 июня 2023 г. 01:13
Лукашенко и Путин обсудили ситуацию в России
Лукашенко и Путин обсудили ситуацию в России
24 июня 2023 г. 12:31
Борель: ЕС активировал центр реагирования на кризисы в связи с событиями в РФ
Борель: ЕС активировал центр реагирования на кризисы в связи с событиями в РФ
24 июня 2023 г. 17:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi