Реджеп Тайип Эрдоган опроверг информацию о вхождении сил режима Башара Асада в Мюнбич

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ "Серьезной деятельности пока нет".

Как сообщает Report со ссылкой на Hürriyet, об этом в интервью журналистам сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Отвечая на вопрос о вхождении сил режима Башара Асада в сирийский регион Мюнбич, глава Турции сказал, что серьезных изменений в регионе нет: "Мы знаем, что сирийский режим ведет психологическую подготовку относительно Мюнбича. Также известно об их намерении поднять там флаг. Однако сейчас там нет какой-либо серьезной работы. Час назад я говорил с друзьями. Не может быть и речи о серьезном вопросе. Завтра наша делегация посетит Москву. Там эти вопросы будут всесторонне обсуждены. После этого может состояться мой телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным и визит в Сочи или в Москву".

По словам Р.Т.Эрдогана, основная цель заключается в том, чтобы преподать урок террористической группировке РПК/YPG-PYD.

Отметим, что сегодня распространилась информация о вхождении сил режима Башара Асада в сирийский регион Мюнбич.

Террористическая группировка РПК/YPG-PYD распространила заявление о том, что покинет регион Мюнбич и указанная территория будет передана под контроль режима Башара Асада.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган потребовал от США, чтобы террористическая группировка покинула Мюнбич и заявил, что в противном случае они очистят территорию от террористов.