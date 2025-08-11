Эрдоган: ООН нуждается в серьезных реформах

Организация объединенных наций нуждается в серьезных реформах.

Как передает Report со ссылкой на Habertürk, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем видеообращении на мероприятии, посвященном 80-летию основания ООН.

Он отметил, что для продолжения выполнения организацией своих обязательств необходимы серьезные реформы: "Для восстановления мира, благополучия, взаимного доверия и солидарности во всем мире важно укрепление ООН. Обязанность каждого - обеспечить превращение ООН в организацию, представляющую международную справедливость".

Эрдоган добавил, что Турция будет играть активную роль в повышении эффективности организации.