О нас

Эрдоган: ООН нуждается в серьезных реформах

Эрдоган: ООН нуждается в серьезных реформах Эрдоган: ООН нуждается в серьезных реформах
В регионе
11 августа 2025 г. 19:20
Эрдоган: ООН нуждается в серьезных реформах

Организация объединенных наций нуждается в серьезных реформах.

Как передает Report со ссылкой на Habertürk, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем видеообращении на мероприятии, посвященном 80-летию основания ООН.

Он отметил, что для продолжения выполнения организацией своих обязательств необходимы серьезные реформы: "Для восстановления мира, благополучия, взаимного доверия и солидарности во всем мире важно укрепление ООН. Обязанность каждого - обеспечить превращение ООН в организацию, представляющую международную справедливость".

Эрдоган добавил, что Турция будет играть активную роль в повышении эффективности организации.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Turkish president: UN needs serious reforms
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: BMT-nin ciddi islahatlara ehtiyacı var

Самое читаемое

Россия атаковала станцию, задействованную в поставках азербайджанского газа в Украину
Россия атаковала станцию, задействованную в поставках азербайджанского газа в Украину
6 августа 2025 г. 14:43
Трамп Мерцу: Встреча Путина и Уиткоффа была продуктивнее ожидаемого
Трамп Мерцу: Встреча Путина и Уиткоффа была продуктивнее ожидаемого
6 августа 2025 г. 23:06
Визит президента Ильхама Алиева в США
ФотоВизит президента Ильхама Алиева в США
9 августа 2025 г. 17:26
В результате удара ВС РФ по нефтебазе SOCAR в Одесской области четыре человека ранены
В результате удара ВС РФ по нефтебазе SOCAR в Одесской области четыре человека ранены
8 августа 2025 г. 20:37
Мать и двухлетний ребенок погибли в ДТП, перейдя дорогу в неположенном месте
Мать и двухлетний ребенок погибли в ДТП, перейдя дорогу в неположенном месте
5 августа 2025 г. 13:23
Никол Пашинян: Это исторический день и успех для нашего региона
Никол Пашинян: Это исторический день и успех для нашего региона
9 августа 2025 г. 01:12
В Бинагадинском и Сабунчинском районах Баку ограничат подачу газа
В Бинагадинском и Сабунчинском районах Баку ограничат подачу газа
5 августа 2025 г. 09:47
В результате сильного землетрясения на западе Турции погиб один человек
ФотоВ результате сильного землетрясения на западе Турции погиб один человек
11 августа 2025 г. 00:43
Зеленский: РФ теперь больше настроена на перемирие
Зеленский: РФ теперь больше настроена на перемирие
6 августа 2025 г. 22:59
Генсек ООН: Международная экономическая система нуждается в реформировании
Генсек ООН: Международная экономическая система нуждается в реформировании
5 августа 2025 г. 12:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi