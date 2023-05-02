Эрдоган: Турция производит оружие и технологии, несмотря на попытки саботажа

"Сегодня мы ни только производим самолеты, вертолеты, спутники, танки, ракеты и иное вооружение. Наша страна разрабатывает технологии”.

"Сегодня мы не только производим самолеты, вертолеты, спутники, танки, ракеты и иное вооружение. Наша страна разрабатывает технологии”.

Как сообщает Report , об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган написал в Twitter.

Эрдоган процитировал слова основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка, уделявшего особое внимание авиации: “Будущее - это небо!”.

По словам турецкого лидера, в свете заветов Ататюрка такие известные конструкторы, как Веджихи Хюркуш, Селахаттин Решит Алан, Нури Демираг и Нури Киллигил стремились развить отечественное авиастроение, но столкнулись с преградами как внутри страны, так и за ее пределами.

Глава государства отметил, что "несмотря ни на что, мы не сошли со своего пути, не сдались, продолжали придерживаться своих целей. Несмотря на попытки саботажа, мы передали в дар турецкому народу те достижения, о которых мечтал Ататюрк. Однако нам еще предстоит долгий путь. Вчера был выведен из ангара отечественный боевой самолет KAAN, в создание которого не верили определенные силы. Мы также стали свидетелями результатов иных критически важных оборонных проектов Турции: самолета Hürjet, вертолета Atak-2 и ударного дрона Anka-3", - говорится в твите президента.