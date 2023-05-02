О нас

Эрдоган: Турция производит оружие и технологии, несмотря на попытки саботажа

Эрдоган: Турция производит оружие и технологии, несмотря на попытки саботажа "Сегодня мы ни только производим самолеты, вертолеты, спутники, танки, ракеты и иное вооружение. Наша страна разрабатывает технологии”.
В регионе
2 мая 2023 г. 13:40
Эрдоган: Турция производит оружие и технологии, несмотря на попытки саботажа

"Сегодня мы не только производим самолеты, вертолеты, спутники, танки, ракеты и иное вооружение. Наша страна разрабатывает технологии”.

Как сообщает Report, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган написал в Twitter.

Эрдоган процитировал слова основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка, уделявшего особое внимание авиации: “Будущее - это небо!”.

По словам турецкого лидера, в свете заветов Ататюрка такие известные конструкторы, как Веджихи Хюркуш, Селахаттин Решит Алан, Нури Демираг и Нури Киллигил стремились развить отечественное авиастроение, но столкнулись с преградами как внутри страны, так и за ее пределами.

Глава государства отметил, что "несмотря ни на что, мы не сошли со своего пути, не сдались, продолжали придерживаться своих целей. Несмотря на попытки саботажа, мы передали в дар турецкому народу те достижения, о которых мечтал Ататюрк. Однако нам еще предстоит долгий путь. Вчера был выведен из ангара отечественный боевой самолет KAAN, в создание которого не верили определенные силы. Мы также стали свидетелями результатов иных критически важных оборонных проектов Турции: самолета Hürjet, вертолета Atak-2 и ударного дрона Anka-3", - говорится в твите президента.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: "Türkiyənin silah və texnologiya istehsal etməsinin qarşısını almaq istəyirdilər"

Другие новости из категории

Делегацию Армении на заседании ПА ОЧЭС в Анкаре возглавит спикер парламента
Делегацию Армении на заседании ПА ОЧЭС в Анкаре возглавит спикер парламента
2 мая 2023 г. 14:08
КНБ Казахстана арестовали 19 человек по подозрению в совершении терактов
КНБ Казахстана арестовали 19 человек по подозрению в совершении терактов
2 мая 2023 г. 13:59
Сулейман Сойлу: Турция достойно выдержала все испытания
Сулейман Сойлу: Турция достойно выдержала все испытания
2 мая 2023 г. 13:29
За счет отечественного программного обеспечения самолет KAAN станет эффективным оружием
За счет отечественного программного обеспечения самолет KAAN станет эффективным оружием
2 мая 2023 г. 13:26
Комитет Рады Украины поддержал продление действия военного положения в стране
Комитет Рады Украины поддержал продление действия военного положения в стране
2 мая 2023 г. 13:00
Эрдоган: Производя технологии, мы реализуем цели концепции Столетие Турции
Эрдоган: Производя технологии, мы реализуем цели концепции "Столетие Турции"
2 мая 2023 г. 12:53
Мевлют Чавушоглу: Турция - единственная страна НАТО, которая реально борется с терроризмом
Мевлют Чавушоглу: Турция - единственная страна НАТО, которая реально борется с терроризмом
2 мая 2023 г. 12:25
В Украине запустили Единый реестр пропавших без вести
В Украине запустили Единый реестр пропавших без вести
2 мая 2023 г. 11:54
СМИ: В Турции вероятен второй тур на президентских выборах
СМИ: В Турции вероятен второй тур на президентских выборах
2 мая 2023 г. 11:40
В Югре эвакуировали более 1 тыс. человек из школы и колледжа из-за сообщения о минировании
В Югре эвакуировали более 1 тыс. человек из школы и колледжа из-за сообщения о минировании
2 мая 2023 г. 10:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi