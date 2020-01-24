Эрдоган: Около 400 тысяч беженцев из Сирии движутся к турецкой границе

Около 400 тысяч беженцев из сирийского Идлиба направляются к турецкой границе из-за эскалации вооруженного конфликта в регионе.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель, которая находится в Турции с визитом.

"Сейчас около 400 тысяч жителей четырехмиллионного Идлиба двигаются к нашим границам. Отправкой палаток эту проблему решить нельзя, поэтому мы объявили мобилизацию при участии нашего общества Красного Полумесяца. Сначала будет построен 10-тысячный городок для беженцев, шаг в этом направлении уже сделан, потом мы эту практику продолжим вдоль всей границы в зоне (на территории Сирии), освобожденной от террористов. В этих домах будут все удобства", - сказал Эрдоган.

Он поблагодарил Меркель за поддержку гуманитарных усилий Турции в Сирии.