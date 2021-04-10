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Эрдоган оценил итоги переговоров с Зеленским

Эрдоган оценил итоги переговоров с Зеленским Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган оценил итоги переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
В регионе
10 апреля 2021 г. 21:53
Эрдоган оценил итоги переговоров с Зеленским
Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Зеленский

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган оценил итоги переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, он отметил, что стороны пришли к согласию по теме продолжения стратегического партнерства.

Кроме того, по его словам, Турция нацелена обеспечить безопасную и спокойную обстановку в Черном море.

Турецкий лидер подчеркнул, что важным элементом взаимодействия Анкары и Киева является оборонпром. При этом Эрдоган добавил, что это сотрудничество не направлено против какой-либо третьей стороны.

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