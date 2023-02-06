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В Турции объявили общенациональный траур в связи с землетрясением

В Турции объявили общенациональный траур в связи с землетрясением Эрдоган объявил в Турции общенациональный траур в связи с землетрясением до 12 февраля.
В регионе
6 февраля 2023 г. 21:48
В Турции объявили общенациональный траур в связи с землетрясением

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил семидневный общенациональный траур в связи с разрушительным землетрясением на юго-востоке страны.

Как передает Report, соответствующий указ главы государства распространила в понедельник его пресс-служба.

"6 февраля 2023 года объявлен семидневный национальный траур в связи с землетрясениями, произошедшими в нашей стране. Наши флаги будут приспущены до захода солнца 12 февраля на всей территории нашего государства и в наших зарубежных представительствах", - говорится в документе.

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