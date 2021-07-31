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Эрдоган объявил пострадавшие от лесных пожаров регионы Турции зоной бедствия

Эрдоган объявил пострадавшие от лесных пожаров регионы Турции зоной бедствия Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил в субботу зоной бедствия регионы республики, пострадавшие от лесных пожаров.
В регионе
31 июля 2021 г. 14:00
Эрдоган объявил пострадавшие от лесных пожаров регионы Турции зоной бедствия

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил в субботу зоной бедствия регионы республики, пострадавшие от лесных пожаров.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Мы объявили наши регионы, пострадавшие от лесных пожаров, зонами бедствия. Мы продолжим предпринимать все необходимые шаги, чтобы залечить раны нашей нации и возместить ущерб", - написал Эрдоган в своем Telegram-канале.

Как уточняет агентство Anadolu, зонами бедствия объявлены районы лесных пожаров в провинциях Адана, Анталья, Мугла, Мерсин и Османийе.

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