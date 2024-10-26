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Эрдоган обвинил Израиль в стремлении развязать региональный конфликт

Эрдоган обвинил Израиль в стремлении развязать региональный конфликт Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Израиль, атаковавший в ночь на 26 октября Иран, в стремлении развязать конфликт в региональном масштабе.
В регионе
26 октября 2024 г. 19:46
Эрдоган обвинил Израиль в стремлении развязать региональный конфликт

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Израиль, атаковавший в ночь на 26 октября Иран, в стремлении развязать конфликт в региональном масштабе.

Как передает Report со ссылкой на TRT Haber, об этом он заявил в ходе своего выступления в провинции Хатай на юго-востоке страны.

"Сионистское правительство Израиля, которому потакают западные державы, пытается разжечь фитиль регионального конфликта. Надеюсь, что эта игра не будет сыграна. ", - сказал он.

Ранее нанесение Израилем ударов по Ирану осудил МИД Турции, подчеркнув, что этим нападением Тель-Авив привел регион на грань более масштабной войны.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyə Prezidenti İsraili regional münaqişəyə başlamaqda ittiham edib

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