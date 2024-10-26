Эрдоган обвинил Израиль в стремлении развязать региональный конфликт

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Израиль, атаковавший в ночь на 26 октября Иран, в стремлении развязать конфликт в региональном масштабе.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Израиль, атаковавший в ночь на 26 октября Иран, в стремлении развязать конфликт в региональном масштабе.

Как передает Report со ссылкой на TRT Haber, об этом он заявил в ходе своего выступления в провинции Хатай на юго-востоке страны.

"Сионистское правительство Израиля, которому потакают западные державы, пытается разжечь фитиль регионального конфликта. Надеюсь, что эта игра не будет сыграна. ", - сказал он.

Ранее нанесение Израилем ударов по Ирану осудил МИД Турции, подчеркнув, что этим нападением Тель-Авив привел регион на грань более масштабной войны.