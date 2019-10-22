​Эрдоган обвинил Иран в предательстве

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган резко раскритиковал Иран.

Как сообщает Report, на пресс-конференции, проведенной до начала визита в Россию, он заявил, что Иран по-разному отреагировал на антитеррористическую операцию Турции "Источник мира" на севере Сирии.

"Я был обеспокоен некоторыми заявлениями из Ирана. Если Иран рассмотрит вовсе не такую далекую свою историю 15-20-летней давности, увидит, какую позицию принял Реджеп Тайип Эрдоган в вопросе ядерного оружия Ирана. Весь мир знает мою позицию. К сожалению, из Ирана на нашу операцию "Источник мира" поступили разные реакции.

Естественно, это говорит не президент Ирана Хасан Рухани. Однако эти разговоры нужно пресечь во главе с господином Рухани. Эти их реакции беспокоят всех моих друзей во главе со мной. Мы - одна из трех стран, подписавших сочинский договор. Может ли одна из стран, подписавших договор, так предавать другого участника процесса? Все эти действия неверны. Поэтому я их серьезно осуждаю за реакцию на операцию "Источник мира". Как мы в дальнейшем продолжим этап, начавшийся с астанинского процесса и продолжившийся сочинским договором?", - подчеркнул президент Турции.