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Эрдоган обвинил CHP в поддержке необоснованных претензий армян во Второй Карабахской войне

Эрдоган обвинил CHP в поддержке необоснованных претензий армян во Второй Карабахской войне Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил оппозиционную Республиканскую народную партию (CHP) в поддержке необоснованных обвинений со стороны армян во время Второй Карабахской войны.
В регионе
30 июля 2024 г. 18:18
Эрдоган обвинил CHP в поддержке необоснованных претензий армян во Второй Карабахской войне

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил оппозиционную Республиканскую народную партию (CHP) в поддержке необоснованных претензий со стороны армян во время Второй Карабахской войны.

Как сообщает Report, об этом Эрдоган сказал на встрече с представителями правящей Партии справедливости и развития от провинций в Анкаре.

"Пока мы боролись с ответвлениями РКК в Сирии, депутаты от CHP путешествовали из страны в страну со своими сумками в руках, пытаясь оправдать этих убийц. Пока мы принимали меры против объединений негодяев из FETÖ, руководство CHP позировало перед тряпьем этой организации и делало заявления в ее поддержку. После освобождения Карабаха от 30-летней оккупации, самая резкая критика поступила вновь от руководства CHP. Именно они выносили на повестку необоснованные претензии армян", - сказал турецкий лидер.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyə Prezidenti: Qarabağ azad olunanda bəziləri ermənilərin əsassız iddialarını müdafiə edirdilər

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