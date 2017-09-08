Эрдоган: Обвинения США в адрес Чаглаяна - выпад в сторону Турции

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Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал выпадом против Анкары обвинение в нарушении санкций против Ирана, которое было предъявлено в США бывшему министру экономики Турции Мехмету Заферу Чаглаяну, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Это странная история, комментировать ее в юридическом смысле также странно. Обвинения США в адрес нашего бывшего министра я расцениваю как выпад против Турции. Его обвиняют за Иран. Но Иран для нас никогда не был страной, к которой мы применяем санкции. У нас тесные торговые связи, мы покупаем там энергоносители. Этот шаг – полностью политический. Они должны это пересмотреть. От таких шагов плохо пахнет", - заявил Р. Т. Эрдоган журналистам.

Напомним, что министерство юстиции США обвинило экс-министра экономии и бывшего руководителя турецкого госбанка Turkish Bank-1 Зафера Чаглаяна "в сговоре для использования финансовой системы США в целях осуществления операций на миллионы долларов в пользу правительства Ирана и других иранских структур, что запрещено санкциями США".