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Эрдоган обсудит "зерновой коридор" с Украины с Путиным и Зеленским

Эрдоган обсудит "зерновой коридор" с Украины с Путиным и Зеленским Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в воскресенье о намерениях провести в предстоящую неделю телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным и украинским коллегой Владимиром Зеленским, чтобы обсудить вопрос создания безопасного кори
В регионе
12 июня 2022 г. 21:24
Эрдоган обсудит зерновой коридор с Украины с Путиным и Зеленским

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в воскресенье о намерениях провести в предстоящую неделю телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным и украинским коллегой Владимиром Зеленским, чтобы обсудить вопрос создания безопасного коридора для вывоза зерна с Украины.

Как передает Report, видеозапись его выступления на встрече с представителями турецкой молодежи в провинции Ван распространила канцелярия президента.

"Между Украиной и Россией идет война, и мы знаем, что именно из этих стран в значительной степени поступает сельхозпродукция. На данном этапе у нас нет с этим проблем, на наших складах есть 5 млн тонн пшеницы, но мы бы хотели увеличить эти объемы, - сказал Эрдоган. - Мы будем принимать участие в работе по (созданию безопасного коридора по отправке сельхозпродукции – ред.) не только для себя, но и для третьих стран. Переговоры продолжаются, в предстоящую неделю мы обсудим, какие шаги могут быть предприняты, с Зеленским и Путиным".

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan Putin və Zelenski ilə taxıl dəhlizinin yaradılmasını müzakirə edəcək

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