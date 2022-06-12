Эрдоган обсудит "зерновой коридор" с Украины с Путиным и Зеленским

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в воскресенье о намерениях провести в предстоящую неделю телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным и украинским коллегой Владимиром Зеленским, чтобы обсудить вопрос создания безопасного кори

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в воскресенье о намерениях провести в предстоящую неделю телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным и украинским коллегой Владимиром Зеленским, чтобы обсудить вопрос создания безопасного коридора для вывоза зерна с Украины.

Как передает Report, видеозапись его выступления на встрече с представителями турецкой молодежи в провинции Ван распространила канцелярия президента.

"Между Украиной и Россией идет война, и мы знаем, что именно из этих стран в значительной степени поступает сельхозпродукция. На данном этапе у нас нет с этим проблем, на наших складах есть 5 млн тонн пшеницы, но мы бы хотели увеличить эти объемы, - сказал Эрдоган. - Мы будем принимать участие в работе по (созданию безопасного коридора по отправке сельхозпродукции – ред.) не только для себя, но и для третьих стран. Переговоры продолжаются, в предстоящую неделю мы обсудим, какие шаги могут быть предприняты, с Зеленским и Путиным".