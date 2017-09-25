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    Эрдоган обсудил с Роухани предстоящий референдум в Иракском Курдистане

    Лидеры отметили, что плебисцит о независимости курдской автономии необходимо отменить

    Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ Президент Турции Тайип Эрдоган провел в воскресенье телефонные переговоры с президентом Ирана Хасаном Роухани, в ходе которых они обсудили референдум в Иракском Курдистане, который пройдет в понедельник, 25 сентября.

    Как передает Report, об этом сообщает Анатолийское агентство.

    В ходе разговора лидеры отметили, что "плебисцит о независимости курдской автономии необходимо отменить из-за того, что он станет причиной хаоса в регионе".

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