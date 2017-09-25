Эрдоган обсудил с Роухани предстоящий референдум в Иракском Курдистане

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Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ Президент Турции Тайип Эрдоган провел в воскресенье телефонные переговоры с президентом Ирана Хасаном Роухани, в ходе которых они обсудили референдум в Иракском Курдистане, который пройдет в понедельник, 25 сентября.
Как передает Report, об этом сообщает Анатолийское агентство.
В ходе разговора лидеры отметили, что "плебисцит о независимости курдской автономии необходимо отменить из-за того, что он станет причиной хаоса в регионе".
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