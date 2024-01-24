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Эрдоган обсудил с Раиси ситуацию на Южном Кавказе

Эрдоган обсудил с Раиси ситуацию на Южном Кавказе Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече со своим иранским коллегой Ибрагимом Раиси обсудил ситуацию в Сирии, Ираке, Афганистане и на Южном Кавказе.
В регионе
24 января 2024 г. 20:59
Эрдоган обсудил с Раиси ситуацию на Южном Кавказе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече со своим иранским коллегой Ибрагимом Раиси обсудил ситуацию в Сирии, Ираке, Афганистане и на Южном Кавказе.

Как сообщает Report, об этом турецкий лидер заявил на пресс-конференции после встречи.

"Мы обсудили двусторонние и региональные связи. Подчеркнули важность совместной деятельности в борьбе с терроризмом. Коснулись дальнейшего укрепления нашего сотрудничества против PKK/PYD/YPG и PJAK",- сказал Эрдоган.

Отметим, что после пресс-конференции между Турцией и Ираном было подписано 10 соглашений, охватывающих сферу энергетики, свободных зон, СМИ, культуры, железнодорожного транспорта и взаимного признания водительских прав.

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Версия на английском языке Erdogan, Raisi discuss situation in South Caucasus
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan Rəisi ilə Cənubi Qafqazdakı vəziyyəti müzakirə edib

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