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Эрдоган обсудил с Путиным тему взрыва на Каховской ГЭС и "зерновую сделку"

Эрдоган обсудил с Путиным тему взрыва на Каховской ГЭС и "зерновую сделку" Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в беседе с российским коллегой Владимиром Путиным обсудил тему войны в Украине.
В регионе
7 июня 2023 г. 17:16
Эрдоган обсудил с Путиным тему взрыва на Каховской ГЭС и зерновую сделку

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным обсудил тему войны в Украине.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом сообщили в Управлении по связям Администрации президента Турции.

Эрдоган подчеркнул значимость беспристрастного расследования взрыва на дамбе Каховской ГЭС.

По словам главы турецкого государства, Анкара готова внести посильный вклад в формирование комиссии, в состав которой могут войти эксперты от РФ и Украины, а также международного сообщества, в том числе ООН и Турции.

Эрдоган заявил также, что все мировое сообщество придает особое значение теме продления действия "зернового соглашения". Он подчеркнул, что договоренность, достигнутая совместные усилиями, играет жизненно важную роль в устранении глобального продовольственного кризиса.

При этом Эрдоган назвал полезным вопрос дальнейшей координации усилий с ООН вопроса устранения преград на пути экспорта зерна и удобрений из РФ.

Политик подчеркнул, что Анкара готова и далее прилагать усилия к обеспечению справедливого мира в регионе.

"Турция придерживается искренней позиции в вопросе всесторонней поддержки шагов по прекращению боевых действий", - заверил турецкий лидер.

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Версия на английском языке Erdogan, Putin mull explosion at Kakhovka hydroelectric power plant, grain deal
Версия на азербайджанском языке Ərdoğanla Putin Kaxovka SES-də baş verən partlayışı və “taxıl sazişi”ni müzakirə ediblər

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