Эрдоган обсудил с премьером Швеции процесс вступления в НАТО и обязательства перед Анкарой

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном и обсудил процесс вступления Стокгольма в НАТО и его обязательства перед Анкарой.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном и обсудил процесс вступления Стокгольма в НАТО и его обязательства перед Анкарой.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Haber Global.

"Наш президент Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном. Обсуждались процесс вступления Швеции в НАТО, борьба с терроризмом, турецко-шведские отношения, а также региональные и глобальные вопросы. Эрдоган заявил, что верит, что после вступления в НАТО Швеция выполнит свои обязательства по трехстороннему меморандуму в соответствии с духом альянса", - сообщила администрация.

Эрдоган также заявил, что "обе страны должны начать работу в рамках механизма сотрудничества в области безопасности, для Швеции важно оказывать необходимую поддержку Турции в борьбе с терроризмом".