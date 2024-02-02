О нас

Эрдоган обсудил с премьером Швеции процесс вступления в НАТО и обязательства перед Анкарой

Эрдоган обсудил с премьером Швеции процесс вступления в НАТО и обязательства перед Анкарой Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном и обсудил процесс вступления Стокгольма в НАТО и его обязательства перед Анкарой.
В регионе
2 февраля 2024 г. 22:57
Эрдоган обсудил с премьером Швеции процесс вступления в НАТО и обязательства перед Анкарой

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном и обсудил процесс вступления Стокгольма в НАТО и его обязательства перед Анкарой.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Haber Global.

"Наш президент Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном. Обсуждались процесс вступления Швеции в НАТО, борьба с терроризмом, турецко-шведские отношения, а также региональные и глобальные вопросы. Эрдоган заявил, что верит, что после вступления в НАТО Швеция выполнит свои обязательства по трехстороннему меморандуму в соответствии с духом альянса", - сообщила администрация.

Эрдоган также заявил, что "обе страны должны начать работу в рамках механизма сотрудничества в области безопасности, для Швеции важно оказывать необходимую поддержку Турции в борьбе с терроризмом".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: İsveç terrorla mübarizədə Türkiyəyə lazımi dəstək verməlidir

Самое читаемое

В Азербайджане будут пересмотрены критерии медосмотра призывников
В Азербайджане будут пересмотрены критерии медосмотра призывников
30 января 2024 г. 12:23
Участникам Отечественной войны предоставят новые спортивные протезы
Участникам Отечественной войны предоставят новые спортивные протезы
30 января 2024 г. 12:01
Завтра в Баку ожидается мокрый снег
Завтра в Баку ожидается мокрый снег
27 января 2024 г. 12:42
TƏBİB: Закон не предусматривает карантин для лиц, контактировавших с инфицированным корью
TƏBİB: Закон не предусматривает карантин для лиц, контактировавших с инфицированным корью
30 января 2024 г. 14:41
Вице-премьеры Азербайджана и Армении завершили переговоры
Вице-премьеры Азербайджана и Армении завершили переговоры
31 января 2024 г. 19:09
Эксперт Минздрава: Гепатит А не вызывает хронических заболеваний печени
Эксперт Минздрава: Гепатит А не вызывает хронических заболеваний печени
29 января 2024 г. 11:20
Врачи опробовали первую вакцину от рака кишечника
Врачи опробовали первую вакцину от рака кишечника
27 января 2024 г. 07:11
Минздрав: Число обращений с подозрением на корь и гепатит А не увеличилось
Минздрав: Число обращений с подозрением на корь и гепатит А не увеличилось
29 января 2024 г. 15:07
Завтра в Баку ожидается мокрый снег, в регионах выпадет снег
Завтра в Баку ожидается мокрый снег, в регионах выпадет снег
28 января 2024 г. 12:59
В Измире произошло землетрясение магнитудой 5,1
В Измире произошло землетрясение магнитудой 5,1
27 января 2024 г. 10:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi