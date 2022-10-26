Эрдоган обсудил с премьером Швеции членство в НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил в среду в телефонном разговоре с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном двусторонние отношения и вопросы вступления в НАТО скандинавской страны.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил в среду в телефонном разговоре с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном двусторонние отношения и вопросы вступления в НАТО скандинавской страны.

Как передает Report, об этом сообщила администрация турецкого лидера по итогам состоявшихся переговоров.

"Президент Эрдоган поздравил нового премьер-министра Кристерссона с назначением на эту должность. Он выразил удовлетворение его желанием посетить 19 ноября с визитом Турцию. Президент высказался за всестороннее развитие отношений с правительством Швеции", - говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что Эрдоган высказался за то, чтобы "террористические организации не превращали Швецию в заложника вступления в НАТО". "Воспрепятствование им отвечает двусторонним интересам", - подчеркнул президент Турции.