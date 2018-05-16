Эрдоган обсудил с Папой римским эскалацию в секторе Газа

Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил по телефону с Папой римским Франциском эскалацию напряженности в секторе Газа и созываемый Анкарой в этой связи чрезвычайный саммит Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Стамбуле.

Как передает Report, об этом сообщил РИА Новости источник в администрации турецкого лидера в среду.

"Наш президент провел телефонные переговоры с Папой римским, обсудив эскалацию насилия в секторе Газа. Эрдоган отметил, что бесчеловечные атаки на палестинских демонстрантов являются позорными, и сообщил Франциску о чрезвычайном саммите ОИС, который состоится в Стамбуле в пятницу в связи с этим. В ходе беседы было подчеркнуто, что нельзя оставаться безучастным к нарушениям прав палестинцев", - сообщил источник.