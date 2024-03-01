Эрдоган обсудил с Орбаном сотрудничество в оборонной сфере

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на площадке дипломатического форума в Анталье.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на площадке дипломатического форума в Анталье.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила администрация турецкого лидера.

"В ходе встречи обсуждались отношения Турции и Венгрии, нападения Израиля на палестинский народ, актуальное состояние российско-украинского конфликта, отношения Турции и Евросоюза и процесс расширения НАТО", - заявила администрация.

Эрдоган заявил, что "отношения между Турцией и Венгрией продолжат укрепляться во многих сферах - от энергетики до транспорта, от экономики до оборонной промышленности". Турецкий лидер также подчеркнул важность того, чтобы все страны приняли на себя обязательства по "предотвращению попытки Израиля совершить геноцид в секторе Газа".

Турция, по его словам, выступает за мир в контексте всех идущих конфликтов и продолжит предпринимать решительные шаги для содействия в урегулировании.