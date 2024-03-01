О нас

Эрдоган обсудил с Орбаном сотрудничество в оборонной сфере

Эрдоган обсудил с Орбаном сотрудничество в оборонной сфере Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на площадке дипломатического форума в Анталье.
В регионе
1 марта 2024 г. 21:06
Эрдоган обсудил с Орбаном сотрудничество в оборонной сфере

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на площадке дипломатического форума в Анталье.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила администрация турецкого лидера.

"В ходе встречи обсуждались отношения Турции и Венгрии, нападения Израиля на палестинский народ, актуальное состояние российско-украинского конфликта, отношения Турции и Евросоюза и процесс расширения НАТО", - заявила администрация.

Эрдоган заявил, что "отношения между Турцией и Венгрией продолжат укрепляться во многих сферах - от энергетики до транспорта, от экономики до оборонной промышленности". Турецкий лидер также подчеркнул важность того, чтобы все страны приняли на себя обязательства по "предотвращению попытки Израиля совершить геноцид в секторе Газа".

Турция, по его словам, выступает за мир в контексте всех идущих конфликтов и продолжит предпринимать решительные шаги для содействия в урегулировании.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Президент Азербайджана: В следующем году на месторождении АЧГ начнется добыча природного газа
Президент Азербайджана: В следующем году на месторождении АЧГ начнется добыча природного газа
1 марта 2024 г. 11:47
Названы вузы, которые станут партнерами Турецко-Азербайджанского университета
Названы вузы, которые станут партнерами Турецко-Азербайджанского университета
29 февраля 2024 г. 16:48
Омбудсмен Азербайджана предложила увеличить число отпускных дней для срочников до 20-ти
Омбудсмен Азербайджана предложила увеличить число отпускных дней для срочников до 20-ти
29 февраля 2024 г. 11:10
Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам XII азербайджано-российского межрегионального форума
Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам XII азербайджано-российского межрегионального форума
28 февраля 2024 г. 23:24
Армяне полностью разрушили кладбище села Малыбейли
ВидеоАрмяне полностью разрушили кладбище села Малыбейли
28 февраля 2024 г. 12:46
Король Нидерландов поздравил президента Ильхама Алиева
Король Нидерландов поздравил президента Ильхама Алиева
27 февраля 2024 г. 18:47
Президент заложил фундамент мемориала жертвам Ходжалинского геноцида и встретился с представителями общественности района
ФотоПрезидент заложил фундамент мемориала жертвам Ходжалинского геноцида и встретился с представителями общественности района
26 февраля 2024 г. 22:23
Ильхам Алиев позвонил Реджепу Тайипу Эрдогану
Ильхам Алиев позвонил Реджепу Тайипу Эрдогану
26 февраля 2024 г. 20:39
Репортаж из Ходжалы спустя 32 года после страшной трагедии
ФотоРепортаж из Ходжалы спустя 32 года после страшной трагедии
26 февраля 2024 г. 11:35
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с 32-й годовщиной Ходжалинского геноцида
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с 32-й годовщиной Ходжалинского геноцида
25 февраля 2024 г. 21:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi